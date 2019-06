Rashid associado ao Benfica

Osama Rashid está a caminho do Benfica, de acordo com o que relatam os jornais "A Bola" e "Record", esta sexta-feira. O iraquiano é figura de primeira página e é dado como, praticamente, garantido, na Luz.

"A Bola" informa que o negócio poderá ser concretizado por um valor abaixo da cláusula de rescisão do médio, cifrada em 1,2 milhões de euros, porque o Benfica deverá ceder um jogador aos açorianos.

Rashid tem 27 anos, é internacional pelo Iraque, e cumpre a terceira temporada no Santa Clara. Decisivo na época da subida, com dez golos, em 31 jogos, o médio fez 27 jogos, esta temporada, e marcou sete golos. Não jogou mais porque esteve indisponível no início de 2019, devido à presença na Taça Asiática das Nações.

Formado no Feyenoord, Rashid jogou em escalões secundários da Holanda e em 2015 transferiu-se para o Farense. Após uma breve passagem pelos búlgaros do Loko Plovdiv regressou a Portugal para representar o Santa Clara, onde está desde janeiro de 2017.