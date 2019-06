Toronto Raptors campeões da NBA pela primeira vez

Os Toronto Raptors são campeões da NBA. Título inédito da equipa canadiana que termina com a hegemonia dos Warriors, campeões nas duas últimas temporadas. Os Raptors fecharam a final, ao sexto jogo, em Oakland, na despedida dos Warriors da Oracle Arena, por 110-114.

O jogo foi muito equilibrado, com os novos campeões à frente do marcador, mas sem conseguirem sustentar uma vantagem larga. Pascal Siakam (26 pontos e dez ressaltos) e Lowry (26 pontos e dez assistências) fizeram duplo-duplo. Kawhi Leonard e Fred VanVleet marcaram 22 pontos, cada um. Ibaka saltou do banco para marcar 15 pontos, num jogo em que Danny Green não marcou qualquer ponto.

Klay Thompson foi o melhor marcador da partida, com 30 pontos, e lesão que sofreu num joelho, no final do terceiro período, tirou-o do jogo, diminuindo as hipóteses dos Warriors, que já não contavam com Kevin Durant. Draymond Green fechou a época com mais um triplo-duplo - 11 pontos, 13 assistências e 19 ressaltos -, Igoudala marcou 22 pontos e Curry não foi além dos 21.