Exames nacionais com matéria mais próxima do que "os professores ensinam"

O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) promete provas mais adequadas ao que é ensinado na escola.

“É uma das nossas preocupações: é que os exames, já que têm impacto nas práticas pedagógicas, que o tenham de uma forma positiva”, afirma Luís Pereira dos Santos.

À frente do IAVE desde fevereiro, diz na Renascença que este é um processo “que tem vindo a ser realizado desde há dois/três anos”.

“Não é um processo que vai começar agora, com a minha entrada, com a entrada do novo conselho diretivo”, mas algo que tem vindo a ser feito, com “algumas alterações cirúrgicas em alguns exames, de forma a que estejam mais ligados ao currículo, que é o que os professores ensinam e os alunos deveriam aprender”, indica.

É já a partir de segunda-feira, dia 17, que os alunos dos 9º, 11º e 12º anos começam a ser vão postos à prova nos exames nacionais.

A possibilidade de as provas serem realizadas em suporte digital não é algo, avançou Luís Santos, que esteja para breve.