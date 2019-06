Vítor Tormena deixa o Gil Vicente e assina pelo Braga

O Braga anunciou a contratação de Vítor Tormena, proveniente do Gil Vicente. O defesa brasileiro assinou contrato válido por cinco temporadas, até 2024.

O defesa, que tanto pode alinhar como defesa-central, como defesa-direito, alinhou no Portimonense na última época, por empréstimo do clube gilista. No total, somou 27 golos e apontou um golo na equipa algarvia.

Formado no São Paulo, Tormena chegou ao futebol português em 2017, e fez 38 jogos no Gil Vicente, na II Liga. Consumada a descida ao Campeonato de Portugal, Tormena foi emprestado ao Portimonense. O defesa não acompanhará o clube de Barcelos no regresso ao primeiro escalão.

Na primeira reação à transferência, o reforço disse-se entusiasmado com o salto para o Braga. “Estou muito feliz e motivado para este desafio e preparado para dar muitas alegrias ao Braga. Espero que tenhamos uma ótima época”.

Tormena é o segundo reforço do Braga para a temporada 2019/20, depois de André Horta ter regressado, a título definitivo.