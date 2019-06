Sporting vence Benfica no prolongamento e força a "negra" na Luz

O Sporting venceu o Benfica, esta tarde, no quarto jogo da final do "play-off" de campeão de futsal. Os leões receberam as águias, no Pavilhão João Rocha, e venceram por 5-3, após prolongamento.

O Benfica poderia sagrar-se campeão, se vencesse esta tarde. O Sporting entrou a vencer, com um golo de Léo. André Coelho empatou a partida, mas Merlim voltou a colocar os leões na frente do marcador.

As águias entraram melhor na segunda parte, e deram a volta ao marcador, por Chaguinha e Cecílio. No último minuto do tempo regular, Rocha empatou a partida. No prolongamento, Rocha e Pany Varela deram a vitória ao Sporting, e forçou a "negra", no pavilhão da Luz, no domingo.