Hazard veste a camisola do Real Madrid pela primeira vez e já pensa em títulos

Eden Hazard foi apresentado, esta quinta-feira, como jogador do Real Madrid. O avançado belga trocou o Chelsea pelo clube "merengue", cumprindo um sonho de longa data.

"Estou com muita vontade de começar a treinar e espero conseguir muitos títulos. Como disse o presidente, é um sonho desde pequeno jogar no Real Madrid, agora só espero desfrutar muito neste clube", disse, em declarações na sua apresentação oficial.

Hazard foi recebido no Estádio Santiago Bernabéu por uma verdadeira multidão, numa receção comparável à de Cristiano Ronaldo, em 2009/10. Florentino Pérez mostrou-se também muito satisfeito por ter conseguido contratar um jogador há muito desejado.

"É um dia de enorme felicidade para o Real Madrid. Todos que gostam do clube sentem uma emoção especial neste dia. A lenda deste clube continua com os melhores jogadores do mundo, na busca da vitória e de títulos. Há muito tempo que queria dizer estas palavras: Hazard é jogador do Real Madrid", disse.

Hazard entrava em último ano de contrato com o Chelsea, e terá recusado proposta para renovação para cumprir o sonho de longa data de representar o Real Madrid. Apesar dos clubes não terem confirmado valores, a imprensa espanhola e inglesa garantem que o negócio foi feito por cerca de 100 milhões de euros, com bónus acrescidos que farão o valor subir até perto dos 150 milhões.

O extremo belga junta-se a Rodrygo, Jovic, Mendy e Éder Militão como as contratações confirmadas para a próxima época do Real Madrid.