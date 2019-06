Ex-Benfica Ramires assina pelo Palmeiras

O Palmeiras anunciou a contratação de Ramires, antigo jogador do Benfica, que assinou um contrato de quatro temporadas com o clube brasileiro.

O médio de 32 anos estava sem clube, depois de rescindir contrato com o Jiangsu Suning. Na última época, Ramires fez apenas um jogo, e não disputa qualquer partida desde 1 de maio de 2018.

Ramires esteve muito perto de regressar ao Benfica no último verão, depois de não ter sido inscrito na liga chinesa pelo clube. A transferência caiu, o Benfica acabou por contratar Gabriel, deixando Ramires de fora do ativo durante toda a temporada 2018/19.

O médio arrancou carreira no Joinville e chamou à atenção do Benfica no Cruzeiro. Assinou pelas águias em 2009, e apenas ficou um ano na Luz, mudando-se para o Chelsea, em 2010, clube que representou até 2016, quando rumou à China. Ramires soma ainda 51 internacionalizações pela seleção.