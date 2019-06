Petroleiros atacados. Conselho de Segurança reúne-se de emergência e petróleo sobe

O conselho de segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência depois de mais dois petroleiros terem sido atacados, esta quinta-feira, no Golfo de Omã.

O secretário-geral da ONU já condenou o atentado. António Guterres alerta para as consequências de um confronto na região do Golfo e apela ao apuramento de responsabilidades.

O preço do petróleo nos mercados internacionais disparou 4% na reação às explosões registadas nos navios com bandeira do Japão e da Noruega.

Os tripulantes dos petroleiros foram salvos e estão em segurança. O Irão diz ter resgatado 21 pessoas do “Kokuka Courageous” e 23 do “Front Altair”, mas os Estados Unidos também afirmam ter participado no salvamento.

As causas das explosões ainda não são conhecidas, mas uma fonte citada pela agência Reuters admite que possam ter sido provocadas por minhas magnéticas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, já foi informado da situação.

Uma fonte do governo iraniano, citado pela BBC, nega o envolvimento do país no ataque.

Este é o segundo incidente na região depois de quatro navios terem sido atacados no Golfo Pérsico, a 12 de maio.

Os Estados Unidos acusaram o Irão de estar por detrás deste primeiro ataque.