Luís Filipe Vieira, o criador da "Caixa de Campeões"

O último capítulo da viagem à formação do Benfica não poderia passar sem procurar as respostas às muitas dúvidas lançadas por aqueles que viram na ideia de Luís Filipe Vieira um passo atrás na afirmação do clube no plano nacional e internacional.

"Chamaram-me demagogo ou populista", começa por disparar o presidente das águias, em entrevista à Renascença, por querer por em prática aquilo que pensou sem olhar a uma realidade mais economicista. Garante o líder das águias que "não foi uma questão de teimosia".

"Nunca me passou pela cabeça formar para vender. As pessoas por vezes especulam um pouco. Houve um período em que tivemos determinados jogadores que poderiam ter tido a oportunidade de entrar na equipa, mas, para não especularmos sobre treinadores, há os que têm mais vocação para jovens e outros menos. Naquela altura também tínhamos um plantel muito vasto e acho que esta estratégia foi bem pensada e passou dar a conhecer o que produzíamos no Seixal", lança Vieira.

Ligação ao Seixal

O presidente benfiquista promete "criar uma ligação ainda maior" com o Seixal, tendo inclusive gabinete no centro de estágio para estar "mais perto, porque é por ali que passa o sucesso do Benfica".



Pedro Mil-Homens é o diretor geral escolhido para dar maior dimensão ao projeto de formação. "A fase do recrutamento, a fase da matéria prima, digamos assim, a fase da transformação dessa mesma matéria prima, que é o nosso processo de formação, inclui a formação desportiva, a formação escolar, pessoal, social, também a formação para a cidadania e em terceiro lugar o aspecto mais relacionado com a gestão dos activos, se quiser, da carreira dos jogadores", indica o dirigente, em entrevista a Bola Branca.

"Mais importante que ganhar sempre, é jogar sempre para ganhar. Isso dá nota à mentalidade competitiva que os jogadores do Benfica devem ter", sublinha o responsável pela formação dos encarnados.