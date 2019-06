Marco Asensio pode estar de saída do Real Madrid, segundo avança a "SER Deportivos". De acordo com a publicação, o emblema "merengue", que já recusou propostas milionárias pelo médio, terá decidido aceitar negociar a transferência do internacional espanhol.

Depois de duas épocas em grande nível na primeira equipa do Real Madrid, Asensio perdeu fôlego esta temporada, sendo titular em apenas 19 jogos da La Liga.

O Real Madrid já está perto dos 300 milhões de euros investidos para a próxima época, nas contratações de Hazard, Militão, Jovic, Mendy e Rodrygo, pelo que também terá de vender para equilibrar a balança financeira. Asensio não terá sido informado da decisão do clube, que, até este verão, considerava o médio como indispensável no futuro do clube.

O médio, de 24 anos, soma 27 golos em 135 jogos no Real Madrid, e 24 internacionalizações pela seleção espanhola.