Alterações climáticas. Guterres com água pelos joelhos na capa da "Time"

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, é capa da revista "Time" deste mês, num alerta contra as alterações climáticas.

De semblante carregado, o português que ocupa o cargo de secretário-geral das Nações Unidas surge na capa desta reputada revista, de fato gravata, com água pelos joelhos."O nosso planeta está a afundar-se" é o título da edição dedicada à luta contra as alterações climáticas.

António Guterres foi fotografado em Tuvalu, na Polinésia, um dos países mais ameaçados com a subida da água dos mares, consequência das alterações climáticas.

Em maio, o ex-primeiro-ministro português fez um roteiro por vários países do Pacífico Sul, para alertar para a necessidade de combater e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.



A luta contra as alterações climáticas, bem como a sensibilização para as eventuais consequências, é uma das missões no mandato de Guterres. Em setembro, o secretário-geral da ONU vai reunir com os líderes mundiais na sede, em Nova Iorque e apelar para que os países acelerarem o processo antes de acabar o prazo para os signatários do Acordo de Paris cumprirem as metas traçadas.