Lyon contrata Tatarusanu

O Lyon anunciou, esta quinta-feira, a contratação do guarda-redes internacional romeno Ciprian Tatarusanu. O jogador, de 33 anos, terminou estava livre, depois do duas épocas no Nantes, e assina por três temporadas.

Titular do Nantes, o antigo guarda-redes da Fiorentina chega a Lyon para ser concorrência de Anthony Lopes, mas também para precaver a eventual saída do internacional português. Anthony Lopes tem contrato até 2020, mas a imprensa tem relatado a possibilidade de uma transferência. O FC Porto foi um dos clubes já associados ao guarda-redes.

Tatarusanu fez 67 jogos no Nantes, em duas temporadas. Formado no Juventus de Bucareste, o internacional romeno passou por Gloria Bistrita e Steaua de Bucareste, onde foi bicampeão. Esteve três épocas na Fiorentina, antes de chegar a França.