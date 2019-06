Internet da Vodafone em baixo. Serviço "está a ser reposto", diz a marca

A internet da Vodafone está em baixo em vários países. À Renascença, a marca confirmou a existência "de uma falha técnica na rede internacional de acesso à internet". A marca afirma que a situação "já está corrigida e o serviço está a ser reposto gradualmente à máxima velocidade possível".

No número de apoio ao cliente em Portugal, a Vodafone tem uma mensagem automática para os clientes. “Detetámos em algumas zonas do país dificuldades no acesso à internet, no serviço “tv net voz”. Estamos a efetuar todos os esforços para resolver esta dificuldade com a maior brevidade possível”, diz a marca, nesta mensagem gravada.