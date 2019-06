Athanasiadis é o nome do primeiro reforço de Miguel Cardoso no AEK

Giorgios Athanasiadis é o primeiro reforço garantido por Miguel Cardoso no AEK. O treinador português recebe o guarda-redes grego, que jogava no Asteras Tripolis e onde não era titular indiscutível. Athanasiadis terminou contrato com e assina a custo zero pelo clube de Atenas.

Vasilios Barkas, internacional grego e titular do AEK, tem contratato com o clube, mas de acordo com a imprensa poderá sair. Athanasiadis surge como seu sucessor. Outra opção de Miguel Cardoso é Tsintotas, de 25 anos, suplente de Barkas e também sob contrato do AEK.