Slaven Bilic é o novo treinador do West Bromwich Albion

Slaven Bilic é o treinador em que o West Bromwich Albion aposta para regressar à Premier League. O antigo selecionador croata está de regresso a Inglaterra, onde orientou o West Ham, depois de uma passagem pelo Al Ittihad, da Arábia Saudita.

O WBA anuncia contrato de duas épocas, com o objetivo de que a segunda seja no escalão principal. "O Albion convenceu-me que todos querem voltar à Premier League. Todos querem evoluir e deixaram isso bem claro quando me contrataram", disse o treinador, em declarações publicadas no site do clube inglês.

O WBA foi quarto classificado no Championship e falhou o regresso imediato à Premier League. A equipa, que começou a época com o treinador Darren Moore, terminou com James Shan no comando e falhou a subida no "play-off", ao ser derrotada pelo Aston Villa.