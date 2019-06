Já há acordo. Estado adquire 100% do SIRESP

O Governo aprovou esta quinta-feira o acordo de compra do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP). O Estado chega assim a acordo com as empresas privadas que detinham parte da empresa.

O decreto-lei, aprovado este domingo em Conselho de Ministros, “transfere integralmente para a esfera pública” as funções relacionadas com “a gestão, operação, manutenção, modernização e ampliação da rede SIRESP, e também a estrutura empresarial.



A transferência será feita em 1 de dezembro de 2019 e o Estado vai pagar sete milhões de euros, que corresponde a 33.500 ações, afirmou, no final da reunião, o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo.



O SIRESP era, até agora, detido em 52,1% pela Altice Portugal, 33% pela Parvalorem, em representação do Estado Português, e 14,9% pela Motorola.