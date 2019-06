Filipe Luís ainda não decidiu se continua no Atlético de Madrid

Filipe Luís indica que, neste momento, tem "tantas possibilidades de continuar no Atlético de Madrid como de sair". O lateral-esquerdo, de 33 anos, está ao serviço da seleção brasileira, que vai disputar a Copa América, e ainda não tem futuro definido.

O jogador termina contrato com o Atlético, revela que tem proposta para continuar e propostas de outros clube. Filipe Luís deixa, inclusivamente, em aberto a possibilidade de regressar ao Brasil.

"Não vou especular e não vou dizer o clube que vou representar antes do final da Copa América, por respeito à seleção. Só decidirei o meu futuro no momento em que a seleção sair da minha cabeça. Não tomei nenhuma decisão, mas admito que gostaria de um dia voltar a jogar no Brasil, disse o defesa.

Filipe Luís deixou o Brasil, onde jogou o Figueirense, em 2004. Passou por Ajax, Real Madrid B, Deportivo, Atlético de Madrid e Chelsea. O Atlético é o clube onde mais se notabilizou, durante oito temporadas.