Barny pede tempo de adaptação para Khalid

O Sporting prepara-se para anunciar Khalid Hachadi, de 21 anos e 1,90m de altura.

Khalid é um dos melhores marcadores da Liga Marroquina, onde representa o Olympique Khouribga.

Pedro Barny, antigo jogador do Sporting e que como treinador tem desenvolvido trabalho no continente africano, em Angola, na Arábia Saudita e no Egito, considera que uma boa adaptação será fundamental ao sucesso de Khalid no plantel do Sporting.

"Conheço bem o futebol africano e sei do seu potencial tremendo. Há, no entanto, um fator que, por vezes, prejudica a adaptação dos jogadores africanos ao futebol português e que tem a ver com as suas tradições e costumes. Se não tivermos em conta essas situações, a adaptação é mais difícil. Apesar das excelentes condições técnicas, e nesse aspeto, os marroquinos destacam-se, tem de haver um cuidado muito grande na escolha desses jogadores e na sua integração. Isso não tem sido feito da melhor forma, há muito trabalho a fazer nessa área", referiu o antigo defesa nesta entrevista a Bola Branca.

Nestas declarações, Pedro Barny, que também representou o Belenenses, comenta a iminente chegada a Alvalade de Eduardo Henrique.

"É um jogador com bom toque de bola, o Belenenses priviligiava isso. Agora, o seu sucesso dependerá da adaptação a uma nova realidade. O facto de já ter um ano de futebol português é uma vantagem. Em declarações que ele fez, referiu que poderia jogar numa posição mais adiantada do meio-campo, perto da área adversária, mas aí terá um concorrente sério, que é o Wendel", referiu.

Pedro Barny está sem clube desde que deixou o Ismaily, do Egito. Agora, o momento é de esperar que o telefone volte a tocar.



"Espero que surja uma proposta que me possa seduzir. Um novo projeto e uma nova oportunidade para voltar a trabalhar. Tem sido mais fácil aparecerem no estrangeiro, aqui é complicado", concluiu.