Bispo de Viseu. Face a tantos atentados devemos ser “construtores da vida”

“A vida é um dom de Deus que devemos respeitar e promover em todos os momentos da vida.” A mensagem foi deixada em Fátima, esta quinta-feira, pelo bispo de Viseu.

Partindo do comportamento de Maria no calvário, D. António Luciano Costa lembrou-A como o exemplo da “mulher e da mãe que defende a vida dos seus filhos, sabe estar com eles e sabe cuidar deles desde o momento da conceção até à morte natural.”

Na homilia da peregrinação de junho, o bispo disse que “Maria ensina-nos a viver a vida humana e cristã como um dom”, pois o seu testemunho e a sua fé “levam-nos a acreditar que a vida é um dom de Deus que devemos respeitar e promover em todos os momentos da existência humana.”

“Um desafio”, considerou o bispo, para se criar uma cultura da vida. “Perante os inúmeros atentados contra a vida humana, a falta de respeito pela sua dignidade ou por tantas mortes inocentes… somos chamados a suportar com firme serenidade, pela esperança que temos no Senhor”, explicou.

Considerando que “Fátima é um convite à conversão, à emenda de vida”, D. António Luciano Costa afirmou que “queremos ser reparadores para, diante de tantos atos humanos que provocam violência e morte, podermos ser discípulos construtores da vida.”

“Aqui encontramos o sentido da mudança para a nossa vida pessoal e comunitária”, considerou o bispo que disse esperar que esta conversão “envolva também as nações e a humanidade inteira, uma mudança radical do mal para o bem num desejo de verdadeira conversão. “

A finalizar a sua homilia, D. António Luciano Costa deixou o pedido a Nossa Senhora pelas crianças e os jovens, em preparação para a próxima Jornada Mundial da Juventude: “Que Ela aumente na Igreja os discípulos de Cristo, santifique as famílias, santifique os jovens e conceda muitas vocações à Igreja.”