Santa Clara contrata médio ao Criciúma

O médio-defensivo brasileiro Zé Augusto vai ser reforço do Santa Clara para a próxima temporada. O jogador, de 22 anos, deixa o Criciúma, da segunda divisão brasileira, e abraça a sua primeira experiência na Europa.

É reforço a custo zero, depois de ter rescindido com o clube catarinense, na paragem do campeonato da Série B durante a Copa América.

Formado no Grémio de Porto Alegre, Zé Augusto, de 1.87m, chega aos Açores para ocupar a vaga deixada em aberto pela saída de Kaio Pantaleão para o Krasnodar.

O médio tem 17 jogos realizados na época em curso. Em 2018 foi cedido pelo Grémio ao Brasil de Pelotas.