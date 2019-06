Gonçalo Oliveira eliminado no Challenger de Shymkent

Gonçalo Oliveira falhou o acesso aos quartos de final do Challenger de Shymkent, no Cazaquistão. O tenista português, 260 do mundo, foi derrotado por Stefano Travaglia (112), na 3.ª ronda do torneio, por duplo 6-3.

Gonçalo foi também eliminado em pares. O português fez dupla com o bielorrusso Andrei Vasilevski e foram derrotados pelo par formado pelo sueco Andre Goransson e o suíço Marc-Andrea Huessler, por 7-6 e 6-3.