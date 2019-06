Ogier é o mais rápido no "shakedown" da Sardenha

Sebastien Ogier foi o mais rápido no "shakedown" do Rali da Sardenha, oitava prova do Mundial de Ralis. Apesar da rapidez, o campeão do mundo, líder do Mundial de Pilotos, está certo de que não vai ganhar o rali italiano.

"Tenho de abrir a estrada em estradas tão limpas. Podemos esquecer as hipóteses de ganhar aqui", disse o piloto da Citroen.

Tanak, que venceu o Rali de Portugal, foi o segundo mais rápido no "shakedown" realizado na manhã desta quinta-feira. Neuville (Hyundai) fez o terceiro melhor tempo.

O Rali da Sardenha começa esta tarde com uma especial espetáculo de dois quilómetros. Na sexta-feira cumprem-se oito troços cronometrados e no sábado mais seis. O Rali da Sardenha termina no domingo, com quatro especiais, a última Sassari-Argenteria, de 6.89 km, é a "Power Stage".