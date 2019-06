Andrea Stramaccioni vai treinar no Irão

Andre Stramaccioni é o novo treinador do Esteghlal do Irão. O técnico italiano, de 43 anos, assinou um contrato de duas temporadas com o clube que terminou o campeonato iraniano no terceiro lugar.

O antigo treinador do Inter de Milão continua a apostar numa carreira fora de Itália, a primeira fora da Europa, depois de ter passado pelos gregos do Panathinaikos e pelos checos do Sparta de Praga.