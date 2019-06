Casillas reclama para si anúncio sobre o futuro

O espanhol recorda um tweet publicado há um mês, quando era dado como garantido que iria terminar a carreira. "Um dia terei de me retirar. Deixem-me anuncia a dita notícia quando chegar o momento. Por agora, tranquilidade", escreveu. No novo tweet, Casillas apenas acrescenta que tem consulta com o médico Filipe Macedo na sexta-feira.

Iker Casillas recorreu ao Twitter para reforçar que quer ser ele a anunciar a decisão sobre o seu futuro. A mensagem do guarda-redes surge em resposta à manchete do jornal "O Jogo". O diário garante que Casillas vai anunciar o fim da carreira e arranque de novas funções na SAD do FC Porto.

O guarda-redes, de 38 anos, sofreu um enfarte do miocárdio durante um treino, no dia 1 de maio. Foi hospitalizado e sujeito a intervenção cirúrgica. Teve alta no dia 6 de maio, dia em que comunicou ao mundo, à porta do Hospital da CUF, no Porto, que não sabia qual seria o seu futuro, mas que "o mais importante é estar aqui".

Casillas iniciou a sua carreira em 1999, com 18 anos de idade. Em duas décadas construiu um palmarés internacional sem paralelo no futebol, com três ligas dos campeões, duas supertaças europeias e um campeonato do mundo de clubes pelo Real Madrid.

Por Espanha, sagrou-se bicampeão da europa e campeão do mundo. No Porto, onde chegou em 2015, conquistou um campeonato e uma supertaça. Para trás ficam 156 jogos.