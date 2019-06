O sim de Casillas e o mercado do Benfica

O mercado continua a dominar as manchetes dos jornais desportivos e é o Benfica que está a dar que falar.

"Griezmann abre a prota a Félix", titula o "Record". Saída do francês para o Barcelona deixa dinheiro fresco e lugar vago. Atlético encaixa 120 milhões de euros e vai atacar o mercado em força. Félix no topo das prioridades. Processo conhece desenvolvimentos nos próximos dias.

"De Tomás mais perto", conta "A Bola". Presidente do Real Madrid confirma conversas com o Benfica. Acordo pode ficar fechado entre os 20 e os 25 milhões de euros. Valência também interessado. Da atualidade benfiquista nota, ainda, para a renovação de Rafa. O internacional português fica com contrato até 2024.

"Casillas disse sim", lê-se na manchete do jornal "O Jogo". Guarda-redes vai anunciar o fim da carreira e o arranque de novas funções na SAD. O diário recorre a uma foto de Casillas de fato e gravata, com a informação de que o futuro do espanhol foi discutido na quarta-feira, com Pinto da Costa. Ainda do Porto, "O Jogo" fala de Pavón. Dragões procuram extremo na Argentina e televisão loval aponta internacional do Boca. Custa 12 milhões de euros.

Buffon é para avançar, diz o "Record", confirmando interesse de Sérgio Conceição no guarda-redes italiano.

"A Bola" garante que Khalid vai ser jogador do Sporting. Ponta-de-lança marroquino de 21 anos custará um milhão de euros. O "Record" diz que a baliza está fechada e que o trio da época passada, formado por Renan, Salin e Maximiano se vai manter. Getade interessado em Bruno Gaspar. Francisco Geraldes renova antes de ser emprestado ao AEK.

O regresso do guarda-redes Eduardo a Braga, a cedência de Krovinovic, pelo Benfica ao Vitória de Guimarães, e a recondução de Pedro Proença na presidência da Liga são outros temas em destaque.