Ainda há mais de 3.700 edifícios com amianto

Ainda há mais de 3.700 edifícios públicos com amianto. Segundo o Ministério do Ambiente ao longo deste ano está programada a remoção desta substância, considerada cancerígena, em cerca de 400 espaços.

Quanto às escolas, esta legislatura sinalizou 192 com amianto para serem intervencionadas no âmbito do Portugal 2020.

Segundo apurou a Renascença junto do Ministério da Educação, 150 desses estabelecimentos e ensino já beneficiaram de obras.

Mas são números que para a Plataforma SOS Amianto fica muito aquém da realidade. “Na realidade deveríamos corrigir esta listagem oficial. Porque isto é o número de escolas que o ministério diz ter fibrocimento, ou seja, amianto apenas nas coberturas, mas numa escola o amianto poderá estra noutros materiais: desde pavimentos, tetos falsos ao revestimento das janelas. Quem não conhece os materiais tem muita dificuldade em identificar”, explica Carmen Lima.

A mesma responsável lembra ainda que anualmente surgem cerca de 40 casos de cancro relacionados com o amianto.