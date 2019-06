Casillas vai anunciar fim de carreira à baliza

A decisão está tomada. Iker Casillas vai deixar a baliza do FC Porto, mas vai ficar ligado à estrutura da SAD do FC Porto.

A notícia avançada pelo jornal “O Jogo” refere que o futuro do jogador foi discutido durante um almoço com Pinto da Costa.

O fim da carreira de guarda-redes será anunciado em breve. Aos 38 anos Casillas coloca as luvas de lado, na sequência do enfarte que sofreu durante um treino no início de maio.

O jogador foi desaconselhado pelos médicos a prosseguir a carreira devido ao enfarte agudo do miocárdio.



Segue-se um novo ciclo como dirigente. O guarda-redes nunca escondeu o conforto que sente no FC Porto e na cidade onde vive desde 2015 com Sara Carbonero e com os dois filhos.

Em quatro épocas no Porto, Casillas conquistou um campeonato e uma supertaça. O seu último jogo oficial terá sido o do empate em Vila do Conde, com o Rio Ave, que abriu portas à reconquista do título pelo Benfica.

Para trás ficam 156 jogos.