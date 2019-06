SIRESP. Acordo entre Estado e Altice fechado esta quinta

O acordo entre o Estado e a Altice para a compra do SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal - vai ser fechado esta quinta-feira. A garantia foi deixada pelo ministro da Economia na SIC Notícias.

Através da Parvalorem, o Estado tem 33% do SIRESP, sendo que o atual Governo pretende alcançar uma posição maioritária.

Contudo, o ministro Pedro Siza Vieira não adiantou o valor do negócio. "O Estado vai pagar o justo valor", garantiu.

O SIRESP é detido em 52,1% pela PT Móveis (Altice Portugal), 33% pela Parvalorem (Estado) e 14,9% pela Motorola Solutions.

Em 2017, em junho e em outubro, foram públicas as falhas do sistema de comunicações durante o combate aos grandes incêndios de Pedrógão Grande, em junho, e na região centro do país.