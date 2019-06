Luís Castro fala em sonho cumprido por ter treinado o Vitória de Guimarães

Luís Castro fala num sonho cumprido por ter treinador o Vitória de Guimarães. O treinador trocou o emblema vimaranense pelo Shakhtar Donetsk, e deixou uma mensagem de despedida aos adeptos do clube minhoto.

"Na minha vida, enquanto treinador, fui definindo objetivos que nem sempre consegui cumprir. Felizmente, um dos que persegui, concretizou-se: ser treinador do Vitória. Fi-lo com a paixão de menino e a responsabilidade de um homem, sempre com enorme respeito pela profissão", pode ler-se, na mensagem publicada no site do Vitória.

O técnico deixou uma palavra de agradecimento a direção e jogadores pela temporada cumprida no clube.

"Um enorme agradecimento a toda a administração do clube, em particular, ao presidente que acreditou no meu trabalho. Uma palavra a todos os jogadores, manifestando-lhes o orgulho que sinto em ter trabalhado com homens de grande profissionalismo. Um obrigado a todos os que colaboraram no dia a dia, ultrapassando dificuldades com autêntica dedicação ao clube", pode ainda ler-se.

Luís Castro deixou ainda uma mensagem aos adeptos, que "apaixonadamente, incentivaram a equipa nos momentos de maior dificuldade, deixo uma palavra de gratidão, consciente de que o seu apoio foi fundamental para o sucesso alcançado".

O Vitória de Guimarães de Luís Castro terminou a I Liga no quinto posto, alcançando a qualificação para as pré-eliminatórias da Liga Europa.