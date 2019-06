Durant confirma rutura de ligamento no tornozelo e enfrenta longa paragem

Confirmou-se o pior cenário para Kevin Durant. O jogador dos Golden State Warriors rompeu o ligamento no tornozelo direito, foi operado, e enfrenta um longo período de recuperação.

O ala dos Warriors lesionou-se no início do segundo período, do quinto jogo da final da NBA, no pavilhão dos Toronto Raptors. O jogador saiu a mancar, e as imagens indicavam uma grave lesão. Durante confirmou a gravidade nas redes sociais.

"Queria atualizar-vos a todos. Rompi o tendão de Aquiles, e a cirurgia foi um sucesso. A minha luta para regressar começa agora. Estou a sofrer muito, mas estou bem. Queria ajudar os meus colegas na nossa luta pelo tricampeonato. Sei que os meus colegas vão conseguir vencer o sexto jogo", pode ler-se.

Depois de confirmada a gravidade da lesão, Durant pode falhar a grande parte da próxima temporada.

Os Golden State Warriors sobreviveram ao quinto jogo das finais da NBA e impediram que os Toronto Raptors se sagrassem campeões, ao vencer a partida por 105-106. Vantagem tangencial, mas suficiente para manter os Warriors na luta pelo título.