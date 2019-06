Ângelo Meneses diz adeus ao Famalicão

Ângelo Meneses anunciou, esta quarta-feira, a saída do Famalicão, clube que representa desde 2016. O defesa-central tinha contrato até 2020.

"Futebol Clube de Famalicão, chegou o momento de dizer um até já. Foi aqui onde tudo começou com seis anos de idade, esta paixão de vestir a camisola do Vila Nova, ainda sem a noção de nada mas com o sonho de um dia poder jogar no Municipal envergando o nosso símbolo ao peito, tal como os "grandes" faziam", pode ler-se.

O defesa fez 19 jogos na última temporada, época que culminou na subida de divisão à I Liga, conquista salientada por Ângelo.

"Aos meus 25 anos, vivo um dos melhores momentos da minha vida. Contribuí com todas as minhas forças para colocar o Famalicão no seu devido lugar, entre os melhores de Portugal. Foi um ano absolutamente fantástico e inesquecível", adicionou.

Ângelo Meneses arrancou a temporada como sénior no Famalicão, em 2012/13. Passou pelo Rio Ave, Oliveirense e Penafiel, antes de regressar ao clube, em 2016.