"Griezmann vai jogar no Barcelona", diz dirigente-executivo do Atlético de Madrid

Miguel Ángel Gil Marín, diretor-executivo do Atlético de Madrid, confirma que Antoine Griezmann será jogador do Barcelona na próxima temporada. Em declarações ao canal "Movistar", o dirigente espanhol foi claro em relação ao futuro do francês.



"Desde março que tenho toda a certeza de onde é que o Greizmann jogará na próxima época, será no Barcelona", disse.

Griezmann anunciou a saída do Atlético de Madrid em maio, e tem sido associado a clubes como Manchester City e, principalmente, Paris Saint-Germain e Barcelona. O internacional francês esteve muito perto de se juntar ao clube "blaugrana" na última temporada, mas optou por ficar nos "colchoneros".

Aos 28 anos, Griezmann vai deixar o clube que representa desde 2014/15. Formado na Real Sociedad, Griezmann assinou pelo Atlético de Madrid em 2014, onde venceu uma Supertaça Espanhola, uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia e alcançou uma final da Liga dos Campeões.