Paulo Fonseca promete uma Roma competitiva na Serie A

Paulo Fonseca um equipa da Roma “competitiva e corajosa” na Serie A. Um dia depois de ter sido oficializado como técnico principal do clube da capital italiana para as próximas duas épocas, com a possibilidade de uma terceira, Paulo Fonseca concedeu uma entrevista aos meios oficiais do clube.

“A única coisa que posso prometer é formar uma equipa competitiva e corajosa. Tenho a certeza de que construiremos uma equipa em que os adeptos possam ter orgulho. Isso vai acontecer, tenho a certeza. E se tivermos estes ingredientes, teremos mais chances de vencer ”, declarou.

Paulo Fonseca, que orientou os ucranianos do Shakhtar Donetsk nas últimas três temporadas, admitiu que vencer jogos é o principal objetivo, porém, quer ver as suas ideias implementadas no campo.

“Para mim não é suficiente ganhar. Eu gosto de ganhar, mas também quero ver nossas ideias implementadas no campo. Quero ver uma qualidade exibicional alta, que deixem os adeptos entusiasmados. Isso é muito importante para mim”, justificou.

Sobre a escolha de treinar no campeonato italiano e de orientar os "giallorossi", o antigo treinador do Braga, FC Porto e Paços de Ferreira confessou que é ambicioso e sempre teve intenção e o “sonho” de rumar a uma das “maiores ligas da Europa”.

“Eu sempre quis treinar numa das maiores ligas da Europa e Itália tem uma das ligas mais fortes. A Roma é um dos maiores clubes da Europa. Eu sou muito ambicioso e foi um dos principais objetivos da minha carreira. Quando surgiu esta oportunidade, depois de três anos de grande sucesso na Ucrânia, senti que era o momento certo para sair e tentar concretizar o meu sonho", contou.

O português disse ainda que “não teve dúvidas” em aceitar o “desafio”, agradecendo ainda a oportunidade e confiança depositadas pelo presidente da Roma, James Pallotta. No Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca conquistou três títulos de campeão nacional, três vezes a Taça da Ucrânia e uma Supertaça.