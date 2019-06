Froome com época em risco, após fraturar o fémur, cotovelo direito e várias costelas

O ciclista Chris Froome fraturou o fémur, o cotovelo direito e várias costelas, revelou a equipa INEOS, após uma queda no "Critérium" do Dauphiné, que o afasta da Volta a França e pode terminar a temporada.

Depois de confirmada a gravidade inicial da queda, e afastada a possibilidade de lutar por um quinto título do "Tour", chega a possibilidade de ter terminado a época para o britânico. Froome caiu quando fazia o reconhecimento para o contrarrelógio da quarta etapa do "Critérium". Já depois de ser avaliado no hospital de Saint-Étienne, o líder da equipa, Dave Brailsford, explicou a queda.

"Ele [Froome] teve um acidente grave, parece que foi quando estava no final de uma descida. Está a fazer muito vento e ele tirou as mãos do guiador para assoar o nariz. O vento arrebatou a roda da frente e ele acertou numa parede a 60 quilómetros por hora ou algo do género", contou Brailsford, em declarações aos jornalistas no local.

“É um acidente grave. Está num estado muito grave, e é claro que não vai começar a Volta a França” em 06 de julho, acrescentou, ainda que não tenha confirmado se o ciclista poderá correr ainda em 2019 perante três fraturas, um cenário avançado por vários meios de comunicação socia

Três vezes vencedor do ‘Critérium’, Froome preparava-se para a "grande boucle", na qual perseguia o máximo registo de vitórias, cinco, já conseguidas pelos franceses Jacques Anquetil e Bernard Hinault, pelo belga Eddy Merckx e pelo espanhol Miguel Indurain.



Vencedor da Volta a França em 2013, 2015, 2016 e 2017, Froome vai falhar a 106.ª edição, na qual procurava suceder ao colega de equipa e compatriota Geraint Thomas.