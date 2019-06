Rafa e a renovação. "O projeto do Benfica foi o que me levou a manter o vínculo"

Rafa Silva revela que o projeto ambicioso do Benfica foi o que o levou a continuar no clube. O internacional português renovou até 2024, esta terça-feira, e subiu a cláusula de rescisão para os 80 milhões de euros.

"Gosto de estar aqui, sempre fui bem recebido, e estou com a minha família. O projeto que o clube tem e sempre me mostrou foi o que me levou a manter o vínculo", disse, à BTV.

Apesar dos 21 golos marcadores, um valor consideravelmente mais alto do que os cinco golos nas duas últimas temporadas, o extremo de 26 anos não intitula esta época como a melhor.

"Não acho que tenha sido a melhor época, não veja dessa forma só pelos golos. Todas as épocas são diferentes, nada me preocupa nesse sentido. Já só estou a pensar na próxima temporada", adicionou.

Rafa juntou o título de campeão nacional à conquista da Liga das Nações, com a seleção portuguesa. "Trabalhamos sempre para os troféus, neste caso foi na seleção".

No Benfica desde o arranque da temporada 2016/17, Rafa fez a sua melhor época na Luz, com 21 golos e três assistências apontadas em 44 jogos disputados.

Rafa Silva fez formação no Alverca, e chamou à atenção em 2012/13, na sua primeira temporada como sénior, no Feirense. Depois de três épocas no Braga, rumou ao Benfica.