Real Madrid anuncia contratação de Mendy

O Real Madrid anunciou a contratação do lateral-esquerdo Ferland Mendy, proveniente do Lyon. O clube espanhol paga 48 milhões de euros, mais cinco mediante objetivos.

O defesa internacional francês assinou um contrato válido por cinco temporadas com o clube "merengue", até 2025. Mendy, de 24 anos fez 44 partidas e três golos, esta época, no Lyon, clube que representa desde 2017, depois da cumprida a formação no Le Havre, onde atuou nas primeiras épocas como sénior.

O defesa será apresentado no dia 19 de junho, às 12h00, no Estádio Santiago Bernabéu.

Mendy é a quinta contratação da temporada para o Real Madrid, depois de Rodrygo, Éder Militão, Jovic e Eden Hazard.