Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo, de acordo com o Global Peace Index 2019.



A Islândia lidera a lista – o que acontece desde 2008 - seguida da Nova Zelândia, indica a 13.ª edição deste Índice Global de Paz, elaborado pelo Instituto para Economia e Paz, sediado em Sydney.

Portugal subiu duas posições e ocupa agora o terceiro lugar, à frente de países como Áustria, Dinamarca e Canadá.

O Global Peace Index destaca os passos bastantes significativos dados por Portugal nos últimos cinco anos, um exemplo de recuperação económica e progresso da paz, após a crise financeira.

O Botão é a nação que mais progressos fez no mundo, escalando 43 posições nos últimos 12 anos.

O Afeganistão é agora o país menos pacífico do mundo, por troca com a Síria, que ocupa agora a penúltima posição.

Sudão do Sul, Iémen e Iraque são os restantes países do fundo da tabela do Global Peace Index.

Quatro das nove regiões do mundo registaram progressos no último ano, com destaque para a Rússia e a região da Eurásia, seguidas do Médio Oriente e do Norte de África.

Nestas regiões, o número de pessoas mortas em conflitos desceu, graças a diminuição de intensidade da guerra na Ucrânia e na Síria. O número de mortes devido a atentados terroristas também desceu.

Em sentido contrário, as três regiões do continente americano registaram um agravamento, com destaque para a América Central e as Caraíbas, seguidas da América do Sul e da América do Norte, devido à violência na Nicarágua e Venezuela e a polarização da situação política no Brasil e nos Estados Unidos.

De acordo com o Global Peace Index, no ano passado, a violência teve um impacto na economia de 14,1 triliões de dólares, o equivalente a 11,2% da atividade económica mundial.

A Europa é a região mais pacífica do mundo e melhorou em 2018. Apenas a Turquia, no lugar 152, não está entre as 50 nações mais pacíficas.