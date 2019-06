Ex-autarcas entre os 4 arguidos da "Operação Rota Final"

Leia também:

O Departamento de Investigação e Ação Penal distrital de Coimbra constituiu quatro arguidos no âmbito da "Operação Rota Final", que esta quarta-feira levou a Polícia Judiciária a fazer buscas em mais de 50 locais das zonas Norte e Centro do país, incluindo em 18 câmaras municipais.

Em comunicado, a procuradoria-geral distrital de Coimbra informa que, no âmbito do seu inquérito e no decurso desta operação, "foram, até agora, constituídos quatro arguidos, entre ex-autarcas, funcionários de autarquias e de uma empresa de transportes".

Na mesma nota, o DIAP distrital de Coimbra informa que a investigação "visa esclarecer os termos em que o Grupo Transdev obteve contratos e compensações financeiras com autarquias das zonas Norte e Centro do país".

Em causa estão indícios de tráfico de influência, participação económica e corrupção, entre outros crimes. "O inquérito encontra-se em segredo de justiça e as investigações prosseguem na PJ", adianta o mesmo organismo.

De acordo com informações apuradas pela Renascença ao início da tarde, o Ministério Público tem dois grandes alvos nesta investigação: o grupo Transdev, cujas empresas faturaram 28 milhões de euros em negócios com as autarquias visadas na "Rota Final" nos últimos dez anos, e o ex-autarca da Guarda, Álvaro Amaro, que foi recentemente eleito eurodeputado pelo PSD.