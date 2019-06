Proença reeleito presidente da Liga quase por unanimidade

Pedro Proença foi reeleito, esta quarta-feira, para mais quatro anos na presidência da Liga de Clubes. A lista de Pedro Proença foi a única a candidatar-se ao cargo e recolheu 95,83% dos votos.

O antigo árbitro preside o organismo desde 2015, e estará no cargo até 2023. As eleições para os órgãos sociais da Liga decorreram entre as 14h30 e as 17h30.

O Sporting fez-se representar por Miguel Nogueira Leite, do Conselho Diretivo, o FC Porto contou com Hugo Silva Nunes, habitual representante do clube nas Assembleias-Gerais da Liga. Sílvio Cervan, vice-presidente do Benfica, representou as águias.

Proença foi reelito com 46 dos 48 votos possíveis. Dada a ausência do Marítimo, que faltou por motivos de saúde do presidente Carlos Pereira, o número de votos reduziu de 50 para 48, sendo que apenas um outro clube não votou favoravelmente na continuidade. Proença toma posse às 16h00 do dia 14 de julho.

“Estou naturalmente satisfeito pela forma como as Sociedades Desportivas encararam este ato eleitoral. Fizeram-no de forma profissional, revelando um enorme consenso à volta do Futebol profissional e do programa desta candidatura”, referiu Pedro Proença, no final das eleições.