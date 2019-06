Manuel Machado vê um "outro" Gustavo associado ao FC Porto

Manuel Machado acredita que Gustavo Henrique é hoje um jogador diferente, para melhor, do que aquele que orientou no Nacional da Madeira, em 2015. O avançado brasileiro de 25 anos, ligado ao Corinthians, está a ser associado ao FC Porto como potencial reforço para 2019/20, depois de, aparentemente, ter falhado a investida a Pedro, do Fluminense.

A SAD azul e branca manterá, assim, a aposta no mercado brasileiro. No caso, num atacante que até já passou pelo futebol luso. Em 2015, Gustavo, então com 21 anos e cedido ao Nacional pelo Criciúma, fez 19 jogos mas não marcou qualquer golo ao serviço da equipa orientada por Manuel Machado.

Convidado por Bola Branca a recordar o jogador paulista, o treinador fala de um atleta que evoluiu, sobretudo, a partir do regresso ao seu país.

"É um jogador que não teve uma passagem feliz pelo Nacional, mas sendo jovem, no regresso ao Brasil, começou a fazer golos. Fui acompanhando. E só isso justifica a passagem para clubes de nome no Brasil e o eventual interesse do FC Porto", diz Machado, que está ciente que esta segunda vez de Gustavo em Portugal seria melhor.

Manuel Machado analisa um jogador forte, e olha para a evolução de Cádiz como exemplo para Gustavo.

"É um jogador de grande envergadura, relativamente rápido. Tinha grandes deficiências técnicas para aquilo que eram as exigências do futebol europeu, mas voltaria com outra disponibilidade. Um exemplo, semelhante, é o Cádiz - que vi no União da Madeira, não foi feliz também no Nacional e trouxe para o Moreirense - que teve uma evolução. Este caso do Gustavo não é muito diferente. Chegam jovens, mas precisam de trabalho", completa o técnico minhoto.

Gustavo, hoje com 25 anos, leva nove golos apontados em 26 jogos no Corinthians. Na última época, fez 30 golos no Fortaleza, na Serie B, por empréstimo do Corinthians.