Benfica anuncia renovação com Rafa Silva até 2024

O Benfica anunciou a renovação de contrato com Rafa Silva por mais três épocas, num vínculo válido agora até 2024, confirmando a notícia avançada em primeira mão por Bola Branca em tempo oportuno.

O acordo entre jogador e clube já tinha sido anunciado pelo representante, António Araújo, em declarações a Bola Branca, em maio. O agente tinha anunciado que o extremo ficaria com a mesma cláusula de rescisão, mas o Benfica anunciou que esta subiu dos 60 para os 80 milhões de euros.

No Benfica desde o arranque da temporada 2016/17, Rafa fez a sua melhor época na Luz, com 21 golos e três assistências apontadas em 44 jogos disputados.

Rafa Silva fez formação no Alverca, e chamou à atenção em 2012/13, na sua primeira temporada como sénior, no Feirense. Depois de três épocas no Braga, rumou ao Benfica.

O extremo de 26 anos marcou presença no Campeonato do Mundo, em 2014, no Europeu 2016, e na fase final da Liga das Nações. No total, soma 16 internacionalizações.