Oito meios aéreos e mais de 270 bombeiros combatem incêndio em Monchique

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira à tarde na localidade de Chã da Casinha, a norte do concelho de Monchique, no distrito de Faro, numa zona próxima da fronteira com o concelho de Odemira, no distrito de Beja.

Pelas 18h30, estavam mobilizados no local 271 operacionais, apoiados por 85 viaturas e oito meios aéreos, após envio de reforços de Setúbal, Lisboa e Évora. Nas primeiras horas do incêndio, estiveram mobilizados no combate às chamas 10 meios aéreos, um terço do total de meios atualmente disponíveis.

O vento forte está a dificultar o combate ao fogo, após o alerta dado às 15h11, de acordo com o site da Proteção Civil.

O fogo deflagrou numa zona de mato, a apenas alguns quilómetros do local onde se registou o grande incêndio de 2018, na mesma serra, que destruiu um total de 74 habitações.

À Renascença, o comandante Rui Laranjeira, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), disse que, "neste momento, não há indicação de habitações ou pessoas em risco".

Também não há informação de condicionamento de estradas ou caminhos devido ao fogo, que lavra em duas frentes. A zona, segundo fonte da Proteção Civil citada pela Lusa, é de "difícil acesso", de mato e eucaliptal, o que também está a dificultar o combate às chamas.

A Renascença falou com Mário Pereira, dono de alojamento local na zona de Chã da Casinha, que viu as chamas muito perto da sua quinta.

“O fogo esteve a cerca de cem metros da nossa quinta, já foi mais para trás, agora está a ir em direção a Marmelete. O que se passa aqui por detrás da serra não sei, mas o que sei é que estão aqui uns 60 ou 70 carros de bombeiros à minha porta, o comando dos bombeiros e até o presidente da câmara. São dez ou 12 aviões que estão continuamente a voar por aqui”, conta Mário Pereira.

O alojamento local “nunca esteve em risco”, apesar da aproximação do fogo. Apenas algumas ruínas estiveram em perigo, segundo a mesma fonte.

“Se houver alguma coisa somos logo evacuados e não seria a primeira vez. O ano passado fomos evacuados também”, afirma Mário Pereira nestas declarações à Renascença.

As chamas voltam a atingir o concelho de Monchique, depois do grande incêndio do ano passado, que foi o maior da Europa, com 27 mil hectares de área ardida e mais de 41 feridos.

