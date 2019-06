Dinamarca terá novo selecionador depois do Europeu 2020

Kasper Hjulmand será o novo selecionador da Dinamarca, após o Europeu 2020, anunciou a federação dinamarquesa, esta quarta-feira.

O treinador de 47 anos assinou um contrato válido por quatro temporadas com a seleção da Dinamarca, e orientará a equipa nas caminhadas para o Mundial 2022, no Catar, e no Europeu 2024, na Alemanha.

Hjulmand fez praticamente toda a carreira de treinador num só clube, no Nordsjaelland, onde se sagrou campeão em 2011/12. No total, são dez temporadas no clube, sete como treinador principal, e três como adjunto. Treinou também o Mainz, em 2014/15 e o Lyngby BK, entre 2006 e 2008, no início da carreira.



Até ao Europeu 2020, a Dinamarca continuará a ser orientada por Age Hareide, de 65 anos, que está no cargo desde 2016. Até assumir o cargo, Hjulmand será consultor da federação.

Para chegar ao Europeu 2020, a Dinamarca terá de ultrapassar o grupo da qualificação com a República da Irlanda, Suíça, Geórgia e Gibraltar.