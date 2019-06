Boca Juniors conversa com Benfica por Salvio, mas não está fácil

O Boca Juniores está em conversações com o Benfica por Salvio, no entanto, sabe que não será fácil contratar o extremo argentino.

"Fomos buscá-lo e não disse não. Abriu-nos a porta. Falámos com o Benfica e estamos a falar com o jogador", revelou o diretor desportivo do Boca, esta quarta-feira, em declarações ao jornal "Olé", da Argentina.

Contudo, não é uma transferência fácil de concretizar. O Benfica estaria disponível para libertar Salvio a título de empréstimo, mas mesmo assim a operação teria custos. A isso, somar-se-ia o salário do avançado, cuja condição para rumar ao Boca é não perder dinheiro nesse âmbito.

Salvio tem contrato com o Benfica até 2022, renovado na época que agora finda, e aufere cerca de 2,93 milhões de euros anuais. Ou seja, a menos que o Benfica assuma parte significativa do internacional argentino, o Boca teria muitas dificuldades em contratá-lo, visto que ganha mais que o próprio Carlos Tévez, jogador mais bem pago do plantel "xeinez".

No passado dia 4 de junho, terça-feira, em declarações à rádio argentina "FM Espacio", Salvio revelou que recusara contactos do Boca, porque "não era o momento de voltar à Argentina" e queria ficar no Benfica.

Dias depois, o extremo, de 28 anos, afirmou que o seu sonho é terminar a carreira no Benfica. "Estou onde quero estar e gostaria de acabar aqui a minha carreira. Todos sabem o amor que por este clube", referiu.