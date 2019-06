Manchester United confirma contratação de Daniel James

O Manchester United confirmou, esta quarta-feira, a contratação de Daniel James, avançado galês de 21 anos.

Proveniente do Swansea City, James assina contrato válido para as próximas cinco temporadas, com opção de estender o vínculo por mais um ano, segundo informaram os "red devils", no seu site oficial.

O internacional galês estreou-se pelo Swansea em novembro de 2018 e marcou um golo no único jogo que disputou. Na primeira época completa pelos cisnes, apontou cinco golos e fez 10 assistências em 38 partidas pelo clube que disputa o Championship, segundo escalão do futebol inglês.

"O Daniel é um extremo jovem e entusiasmante, com grande capacidade técnica, visão de jogo, velocidade excecional e boa ética de trabalho. Teve uma grande época com o Seansea e tem todos os atributos para ser um jogador do Manchester United", elogiou Ole Gunnar Solskjaer, técnico do United, em declarações ao site oficial do clube.

Daniel James admitiu que este é "um dos melhores dias da [sua] vida" e que está "ansioso" por se estrear na "melhor liga do mundo", a Premier League. "O Manchester United é o clube perfeito para eu continuar o meu desenvolvimento como jogador", regozijou.