Real Sociedad contrata sucessor de Ibrahimovic

A Real Sociedad anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Alexander Isak, conhecido como o "Novo Ibrahimovic", ao Borussia Dortmund.

No site oficial, o clube espanhol informou que chegou a acordo com o Dortmund para transferência do avançado sueco, de 19 anos. Isak assinou contrato válido por cinco temporadas, até 30 de junho de 2024.

Em janeiro de 2017, Isak trocou os suecos do AIK pelo Dortmund, por 8,6 milhões de euros. Na primeira época, o avançado não jogou, mas na segunda, marcou um golo em 12 jogos. Na terceira, 2018/19, só durou seis meses, antes de ser emprestado, em janeiro, ao Willem II, da Holanda.

Nestes seis meses no campeonato holandês, Alexander Isak mostrou os seus dotes de goleador, ao apontar 14 golos em 18 partidas. A Real Sociedad viu, gostou e contratou o internacional sueco por 6,5 milhões de euros, mais 0,5 em variáveis, de acordo com a imprensa espanhola.