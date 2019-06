Froome fora da Volta a França

Chris Froome vai falhar a Volta a França de 2019.

O ciclista britânico sofreu um acidente, esta quarta-feira, antes da quarta etapa do Critérium du Dauphiné e foi levado para o hospital. Segundo o chefe da Team Ineos, Dave Brailsford, Froome terá fraturado o fémur.

Brailsford descreveu o acidente como "muito grave" e admitiu que só daqui a muito tempo é que Froome poderá voltar a competir.

"Ele [Froome] teve um acidente grave, parece que foi quando estava no final de uma descida. Está a fazer muito vento e ele tirou as mãos do guiador para assoar o nariz. O vento arrebatou a roda da frente e ele acertou numa parede a 60 quilómetros por hora ou algo do género", contou Brailsford, em declarações aos jornalistas no local.

O chefe de equipa da Team Ineos adiantou, ainda, que Froome "tem uma fratura séria e está gravemente ferido": "Parece que tem uma fratura do fémur, ainda por confirmar. Vamos assegurar-nos de que tem o melhor tratamento possível. O que acontece na próxima hora é crucial."

Chris Froome venceu quatro vezes a Volta a França, em 2013, 2015, 2016 e 2017. O atual campeão é o colega de equipa Geraint Thomas.