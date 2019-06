Jovic veste pela primeira vez a camisola com que dormia quando era pequeno

Luka Jovic vestiu pela primeira vez, esta quarta-feira, a camisola com que dormia quando era pequeno. O avançado sérvio, contratado ao Eintracht Frankfurt, foi apresentado como novo reforço do Real Madrid.

A história da camisola foi contada pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, no discurso de boas-vindas a Jovic: "Querido Luka, já és jogador do Real Madrid, o clube das 13 Ligas dos Campeões. Os nossos adeptos vão pedir-te mais, porque sabem o que podes oferecer com a tua enorme qualidade. Tens aqui o grande desafio da tua carreira. Esta é a camisola com que nos disseram que dormias quando eras pequeno."

Em resposta às perguntas dos jornalistas, Jovic confirmou a história. "É verdade, foi um amigo do meu pai que me deu a camisola. Eu era muito adepto do Real Madrid, tal como todas as crianças", contou.

Objetivos lá no alto



Jovic assumiu, durante a apresentação, que era "o rapaz mais feliz do mundo" e que estava "muito contente por pertencer ao maior clube do mundo".

"Espero cumprir as expectativas", afirmou o avançado, de 21 anos, que se recusou a estabelecer uma meta de golos e que garantiu que tanto pode jogar sozinho na frente, como na companhia de outro avançado.

O ex-Benfica garantiu que "não sabia de mais nenhuma oferta" pelos seus serviços e expressou esperança de que a época 2019/20 "com certeza será melhor" do que aquela que o Real Madrid acaba de rubricar.

O objetivo, seja no imediato ou mais tardio, é aumentar o pecúlio europeu do Real Madrid para 14 troféus máximos: "Gostaria de ganhar a Champions."

O Real Madrid contratou Jovic ao Eintracht por um valor desconhecido, embora a imprensa espanhola fale em 60 milhões de euros, mais cinco por objetivos. O avançado assinou contrato válido por cinco temporadas.