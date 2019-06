Grupo Transdev faturou 28 milhões em negócios com as autarquias da "Operação Rota Final"

O Grupo Transdev, uma das empresas envolvidas na Operação “Rota Final”, um alegado esquema fraudulento de viciação de procedimentos de contratação pública que levou a Polícia Judiciária a 18 Câmaras Municipais da região Norte e Centro, faturou um total de 28.163.994,44 euros em contratos com as autarquias em causa, nos últimos dez anos.

De acordo com os dados do Portal Base, que a Renascença recolheu e analisou, as 18 autarquias que foram alvo de buscas esta manhã realizaram um total de 158 contratos com empresas que, segundo um documento da Autoridade da Concorrência, pertenciam, em 2014, ao Grupo Transdev. Ao que a Renascença conseguiu apurar, desde que opera em Portugal, o grupo chegou a deter um total de 22 empresas que atuam na zona Norte e Centro.

Do total de contratos realizados, que vão desde Março de 2009 a Fevereiro de 2019, os oito mais caros realizaram-se todos com a mesma autarquia: o Município de Barcelos, que recentemente foi alvo de buscas na “Operação Teia” e cujo o presidente da câmara está em prisão domiciliária.

No topo da lista dos contratos mais valiosos está um negócio entre a Câmara de Barcelos e a empresa “Minho Bus - Transportes do Minho, Sociedade Unipessoal, LDA”, referente ao transporte escolar para o ano letivo de 2014/2015. O negócio, para 305 dias, custou aos cofres da autarquia 1.142.483,00 euros. Se dividirmos o valor inicial do contrato pelo seu prazo de execução, significa que a empresa faturou 3.745,85 euros por cada dia de contrato.

A contratação de autocarros para transporte escolar, representa, segundo os dados disponíveis no Portal BASE, a maior parte dos contratos feitos entre estas autarquias e as empresas do grupo: 95 dos 158 contratos identificados pela Renascença neste portal de transparência pública fazem referência ao transporte escolar na descrição do contrato.

A investigação em causa envolve contratos de transporte escolar, segundo confirmou a Polícia Judiciária em comunicado. À Agência Lusa, fonte policial confirmou que a empresa em causa é o Grupo Transdev. Não foi possível, no entanto, confirmar que contratos estão em causa nesta operação policial.

Maior grupo privado de passageiros da Europa tem capital francês

Segundo dados da Autoridade da Concorrência, o grupo Transdev é detido pela sociedade francesa com o mesmo nome e apresenta-se como o maior grupo de transporte privado de passageiros da Europa.

A Transdev começou a operar em Portugal em 1997, altura em que ganhou o contrato de manutenção e operação do Metro do Porto, por via do consórcio Normetro. Desde então adquiriu o grupo Caima, a operar no Porto, Braga e Coimbra (2002); a Joalto, empresa dedicada a transporte de pesados de passageiros (2010), operação autorizada em 2008 pela Autoridade da Concorrência; a GESBUS, também dedicada ao transporte público de passageiros, nacional e internacional, com serviços expresso, carreiras urbanas e interurbanas (2009); e a Rodocôa, transporte rodoviário público de passageiros da área interurbana nos percursos da zona do Alto Douro, entre, Meda, Penedono, Pinhel, Penela da Beira, Trancoso, Sarzeda e Castaíde (2014).

Em 2016 ganhou o concurso do transporte terrestre e marítimo de Aveiro por 20 anos, onde inaugurou o terminal rodoviário no valor de meio milhão de euros e em 2017 o terminal rodoviário do Campo 24 de Agosto, no Porto. O grupo diz que detém actualmente 11 empresas, bem como participações na Internorte, Intercentro, Rede Nacional de Expressos, Renex e Rodoviária do Tejo, com uma frota de 1.500 viaturas e cerca de 1.900 colaboradores.

Suspeitas de favorecimento em contratos e recrutamento de funcionários

Segundo a nota da Polícia Judiciária enviada à redação, “mediante atuação concertada de quadros dirigentes de empresa de transporte público, de grande implementação em território nacional com intervenção de ex-autarcas a título de consultores, beneficiando dos conhecimentos destes, terão sido influenciadas decisões a nível autárquico com favorecimento na celebração de contratos públicos de prestação de serviços de transporte, excluindo-se das regras de concorrência, atribuição de compensação financeira indevida e prejuízo para o erário público".

A PJ informa ainda que terá havido favorecimento também "no recrutamento de funcionários se terão verificado situações de favorecimento”.

As 18 câmaras municipais alvo de buscas forma as de Águeda, Almeida, Armamar, Belmonte, Barcelos, Braga, Cinfães, Fundão, Guarda, Lamego, Moimenta da Beira, Oleiros, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Sertã, Soure, Pinhel e Tarouca.

Barcelos é o Município com mais contratos com a Transdev

O Município de Barcelos não figura só no “top” dos contratos mais caros com o grupo em causa. Quando olhamos para o total gasto por município, verificamos que a autarquia liderada por Miguel Costa Gomes foi, entre as câmaras de que foram alvo de buscas hoje, a que realizou um maior volume de negócios com o grupo Transdev: 13 milhões, segundo os dados do Portal BASE analisados pela Renascença.

Segue-se o Município de Lamego (4.813.474,46 euros), e o Município de Oliveira de Azeméis (4.384.474,95 euros). No espectro oposto está a o Município de Cinfães; foi, entre as autarquias alvo de buscas, a que gastou menos dinheiro em negócios com empresas deste grupo.

Quando olhamos para o tipo de procedimento adoptado para proceder a esta contratação pública, verifica-se que o ajuste direto foi o recurso mais usado: quase 9 em cada 10 destes contratos recorreram ao ajuste direto. Nesta forma de contratação pública, os organismos públicos não estão obrigados a abrir um concurso e esperar a melhor oferta, tendo liberdade para escolher a empresa com quem fazem negócio.

A Renascença contactou o grupo Transdev mas não obteve qualquer resposta até ao momento.





Nota:

Os dados recolhidos estão disponíveis aqui e o código para a sua análise pode ser consultado no Portal de Dados Abertos da Renascença.







* com Liliana Monteiro e Maria João Cunha