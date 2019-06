Atlético de Madrid oferece seis milhões limpos por época a João Félix

O Atlético de Madrid oferece a João Félix um salário de seis milhões de euros líquidos, de acordo com o jornal espanhol "As".

De acordo com a publicação, há contactos entre o clube espanhol e o Benfica, com a proposta pelo internacional português, de 19 anos, a situar-se no valor da cláusula de rescisão, 120 milhões de euros. A proposta salarial para Félix é alta, no entanto, é semelhante ao que oferece o Manchester City, que parece estar na frente das negociações.

O Atlético de Madrid procura um jogador que possa ser a sua nova estrela, mais concretamente um segundo avançado, para jogar atrás do ponta-de-lança, seja este Morata ou Diego Costa. No fundo, caso João Félix rume ao Atlético, será para fazer de Griezmann, que está de saída, conforme detalha o jornalista do "As" Alberto Pérez a Bola Branca.

Benfica dá Félix como perdido



No passado sábado, em assembleia geral, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, antecipou a venda de João Félix no verão, a não ser que os encarnados o recebam de volta por empréstimo de uma temporada.

"Estamos a tentar por tudo que fique. A única maneira do João ficar é tentar vender e ficar mais um ano, se não o João sai, não há espaço para negociar mais, não quer. Como é que o Benfica vai negociar com alguém que tem uma proposta de seis milhões limpos", questionou Vieira.

João Félix tem sido associado a clubes como Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester United e Manchester City. O avançado fez 20 golos e 11 assistências em 43 jogos na época de estreia pelo Benfica.